Приоритет «Лос-Анджелеса» – новые контракты Кемпе и Мики Андерсона. Клуб хочет подписать их до открытия рынка

Приоритет – новые контракты и .

Об этом заявил генеральный менеджер клуба . Оба игрока могут стать ограниченно свободными агентами.

Клуб заинтересован в том, чтобы подписать форварда и защитника до открытия рынка неограниченно свободных агентов 13 июля, чтобы лучше понимать свои возможности.

25-летний Кемпе стал лучшим снайпером и вторым бомбардиром «Кингс» в регулярном чемпионате, набрав 54 (35+19) очка в 78 играх. В 7 играх плей-офф в его активе 6 (2+4) баллов.

Его кэпхит по контракту с истекающим сроком действия составлял 2 миллиона долларов.

23-летний Андерсон набрал 8 (2+6) очков в 57 матчах при полезности «+6» и среднем времени на льду 20:07. У него 133 силовых приема (2-е место в команде) и 69 блоков (6-е).

В 7 играх плей-офф набрал 1 (0+1) балл и «минус 5». У него завершается срок действия контракта новичка.