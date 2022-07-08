«Лос-Анджелес» выбрал Джека Хьюза под 51-м номером – он не брат Джека из «Нью-Джерси». «Ванкувер» взял защитника Элиаса Петтерссона – в клубе уже есть форвард Элиас Петтерссон

«Лос-Анджелес» задрафтовал Джека Хьюза.
«Кингс» выбрали нападающего Джека Хьюза во втором раунде под общим 51-м номером. Джек не является братом нападающего «Нью-Джерси» Джека Хьюза.
В третьем раунде, под 81-м номером, «Ванкувер» выбрал Элиаса Петтерссона. 18-летний швед выступал за «Эребру» в чемпионате Швеции в прошлом сезоне.
Этот выбор интересен тем, что в составе «Кэнакс» уже есть Элиас Петтерссон – нападающий.
При этом защитник Элиас Петтерссон уже сказал, что не знаком со своим соотечественником.