Бержерон о будущем: «Всю свою карьеру я продлевал контракты. Теперь мне 36, и впервые в жизни я могу просто поразмыслить о том, чего действительно хочу»

поделился мыслями о своем будущем.

«Всю свою карьеру я продлевал контракты или заключал долгосрочные соглашения. Каждый раз в начале лета я знал, что буду делать в следующем году и все такое прочее.

А теперь мне 36 лет, и у меня нет контракта, и я могу сделать шаг назад впервые в своей карьере, впервые в своей жизни я могу просто поразмыслить о том, чего я действительно хочу, заглядывая в будущее», – сказал нападающий.

Бержерон выступал за с 2003 года. Он занимает 3-е место в истории «Брюинс» по числу матчей в регулярных чемпионатах (1216) и 4-е – по количеству набранных очков (982).