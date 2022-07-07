Бержерон о будущем: «Всю свою карьеру я продлевал контракты. Теперь мне 36, и впервые в жизни я могу просто поразмыслить о том, чего действительно хочу»

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Патрис Бержерон поделился мыслями о своем будущем. 

«Всю свою карьеру я продлевал контракты или заключал долгосрочные соглашения. Каждый раз в начале лета я знал, что буду делать в следующем году и все такое прочее.

 А теперь мне 36 лет, и у меня нет контракта, и я могу сделать шаг назад впервые в своей карьере, впервые в своей жизни я могу просто поразмыслить о том, чего я действительно хочу, заглядывая в будущее», – сказал нападающий. 

Бержерон выступал за «Бостон» с 2003 года. Он занимает 3-е место в истории «Брюинс» по числу матчей в регулярных чемпионатах (1216) и 4-е – по количеству набранных очков (982).

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