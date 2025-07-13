Полтапов о селекции ЦСКА: «Всегда приятно, когда приходят хорошие ребята. С Бучельниковым я хорошо знаком, другие игроки тоже очень сильные. Все смогут усилить команду»

Прохор Полтапов высказался об изменениях в составе ЦСКА.

«Всегда приятно, когда приходят хорошие ребята, тем более с Димой Бучельниковым я знаком, очень-очень хорошо, поэтому, думаю, с ним будет вообще отлично.

Другие ребята тоже очень сильные, все смогут усилить команду.

Мы все нацелены на результат, все надеемся, что эти усиления помогут его достичь», – сказал форвард московского клуба.