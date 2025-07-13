Форвард «Трактора» Кадышев о призыве в армию: «Знали бы вы, как я переживал этот момент с военкоматом и обжалованием решения комиссии. Но все должно быть хорошо»

Форвард «Трактора» Кирилл Кадышев рассказал о ситуации с призывом в армию.

Сообщалось, что 23-летнего хоккеиста призвали в армию, а потом это решение было обжаловано.

– Вы рады, что разрешилась история с призывом в армию?

– Если бы вы знали, как я переживал этот момент с военкоматом, расторжением контракта и обжалованием решения комиссии... Но все должно быть хорошо. Впереди сборы «Челмета » и «Трактора». Поживем – увидим, где я буду играть.

– Главная цель – закрепиться в составе «Трактора»?

– Мне сказали, что если я покажу себя, то меня будут рассматривать. Поэтому все зависит от меня. Я готовлюсь. Кто-то решил не ехать на 3х3 из-за риска получения травмы, но у меня такое ощущение, что надо играть в хоккей высокого класса и таким образом набирать форму.

– В составе «Трактора» сильные игроки. Готовы навязать им конкуренцию?

– Надеюсь, что я не хуже. Как такового шанса в прошлом сезоне я не получал (1 матч в Фонбет Чемпионате КХЛ – Спортс). Надеюсь, в этом году появится, – сказал Кадышев .



