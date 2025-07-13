Имена игроков «Флориды» нанесли на Кубок Стэнли. Бобровский, Куликов и еще 12 хоккеистов отмечены 2-й год подряд

Имена игроков «Флориды» нанесли на Кубок Стэнли.

«Пантерс» выиграли трофей во втором сезоне подряд, вновь обыграв в финале «Эдмонтон» (4-2).

На Кубок Стэнли нанесли имена 52 представителей клуба (в том числе 24 игроков) во главе с владельцем клуба Винсентом Виолой и членами его семьи.

Имена 14 игроков (в том числе вратаря Сергея Бобровского и защитника Дмитрия Куликова ) попали на трофей второй год подряд.

Форварды Брэд Маршанд и Нико Штурм стали двукратными обладателями Кубка Стэнли, но до этого они побеждали с другими клубами (первый – с «Бостоном» в 2011 году, второй – с «Колорадо» в 2022-м).

Еще 8 хоккеистов стали обладателями Кубка Стэнли впервые.

Добавим, что форвард Картер Верхэге стал единственным в команде трехкратным обладателем Кубка Стэнли. Ранее он выиграл трофей с «Тампой» в 2020 году.

Фото: официальный сайт НХЛ .