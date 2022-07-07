Минтюков – 13-й («Айлендерс») в прогнозе на драфт НХЛ-2022 от Вышински, Юров – 27-й («Аризона»), Мирошниченко – 31-й («Тампа»)

Журналист ESPN Грег Вышински составил прогноз на драфт НХЛ-2022.

Согласно этой версии, первым будет выбран форвард «Кингстона» Шейн Райт.

В рейтинг вошли три россиянина – защитник Павел Минтюков и форварды Данила Юров и Иван Мирошниченко.

1. – н Шейн Райт («Кингстон», OHL)

2. – н Юрай Слафковски (ТПС, Финляндия)

3. «Аризона» – н Логан Кули (USNTDP, США)

4. «Сиэтл» – з Шимон Немец («Нитра», Словакия)

5. – н Куттер Готье (USNTDP, США)

6. – з Давид Иржичек («Пльзень», Чехия)

7. «Оттава» – н Йоаким Кемелл («Ювяскюля», Финляндия)

8. – н Марко Каспер («Регле», Швеция)

9. «Баффало» – н Юнатан Леккеримяки («Юргорден», Швеция)

10. «Анахайм» – н Конор Гики («Виннипег», WHL)

...13. «Айлендерс» – з Павел Минтюков («Сагино», OHL)

...27. «Аризона» – н Данила Юров («Металлург», КХЛ)

...31. «Тампа-Бэй» – н Иван Мирошниченко («Омские Крылья», ВХЛ)

Драфт состоится в Монреале 7-8 июля. Порядок выбора может измениться в случае обменов.