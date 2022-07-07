Минтюков – 13-й («Айлендерс») в прогнозе на драфт НХЛ-2022 от Вышински, Юров – 27-й («Аризона»), Мирошниченко – 31-й («Тампа»)

Журналист ESPN Грег Вышински составил прогноз на драфт НХЛ-2022.
Согласно этой версии, первым будет выбран форвард «Кингстона» Шейн Райт.
В рейтинг вошли три россиянина – защитник Павел Минтюков и форварды Данила Юров и Иван Мирошниченко.
1. «Монреаль» – н Шейн Райт («Кингстон», OHL)
2. «Нью-Джерси» – н Юрай Слафковски (ТПС, Финляндия)
3. «Аризона» – н Логан Кули (USNTDP, США)
4. «Сиэтл» – з Шимон Немец («Нитра», Словакия)
5. «Филадельфия» – н Куттер Готье (USNTDP, США)
6. «Коламбус» – з Давид Иржичек («Пльзень», Чехия)
7. «Оттава» – н Йоаким Кемелл («Ювяскюля», Финляндия)
8. «Детройт» – н Марко Каспер («Регле», Швеция)
9. «Баффало» – н Юнатан Леккеримяки («Юргорден», Швеция)
10. «Анахайм» – н Конор Гики («Виннипег», WHL)
...13. «Айлендерс» – з Павел Минтюков («Сагино», OHL)
...27. «Аризона» – н Данила Юров («Металлург», КХЛ)
...31. «Тампа-Бэй» – н Иван Мирошниченко («Омские Крылья», ВХЛ)
Драфт состоится в Монреале 7-8 июля. Порядок выбора может измениться в случае обменов.