Вице-президент КХЛ о платных трансляциях: «Нигде в мире профессиональные лиги нельзя смотреть бесплатно. Нам нужно зарабатывать деньги»

Вице-президент КХЛ по маркетингу высказался за монетизацию трансляций матчей.

— Появлялась информация, что онлайн-кинотеатр Okko хочет получить права на трансляции КХЛ. В каком состоянии переговоры сейчас?

— Переговоры ведутся, и не только с Okko. Мы сейчас общаемся практически со всеми игроками на этом рынке. В рамках привлечения новой аудитории мы ищем партнера, который поможет нам развивать продукт.

Из мировой практики телевещатель — второй по значимости партнер после самой лиги. Поэтому нам важна не только финансовая состоятельность, но и заинтересованность в развитии, популяризации и продвижении продукта на основе нашего хоккея. Поэтому мы сейчас рассматриваем несколько вариантов сценария того, где будут показывать КХЛ в ближайшие годы.

— Болельщики боятся, что в случае ухода в онлайн-кинотеатр матчи КХЛ станут недоступны для большинства людей.

— Мы рассматриваем и изучаем разные сценарии, в том числе их влияние на доступность для зрителей. Помимо «КХЛ ТВ», игры показывают на и региональных телеканалах. У всех платформ, с которыми мы ведем переговоры, разные требования: кто-то против трансляций в регионах, потому что хотят получить эту аудиторию, кто-то просит отключить «КХЛ ТВ».

Мы понимаем все последствия, поэтому они должны быть наименее травматичными для болельщиков. Однако нигде в мире профессиональные лиги нельзя посмотреть бесплатно. У нас в России — к сожалению или к счастью — весь спорт долгое время был общедоступным, и люди просто привыкли к этому. Но эту тенденцию надо менять, потому что лига — это коммерческий продукт.

Нам необходимо зарабатывать деньги на организацию, проведение и развитие чемпионата, – сказал Сергей Доброхвалов.