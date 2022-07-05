Ротенберг поздравил Абдурахманова с днем рождения: «Фигурное катание, как и хоккей, занимает особое место в сердцах миллионов россиян»

Роман Ротенберг поздравил с днем рождения Антона Абдурахманова.
«Сегодня у президента федерации фигурного катания Антона Абдурахманова День рождения!
Уверен, было сказано много искренних слов – я присоединяюсь к ним. От себя же хочу пожелать только движения вперед.
Развивайся и продолжай добиваться больших побед во благо отечественного спорта.
Нас роднит и объединяет лед. Фигурное катание, как и хоккей, занимает особое место в сердцах миллионов россиян. Желаю удерживать этот высокий и ответственный статус и дарить стране новых чемпионов.
Такие люди как ты очень ценны для развития спорта! Поэтому больше сил тебе и энергии.
Уверен, что еще много проектов реализуем вместе! С днем рождения!» – написал главный тренер СКА и первый вице-президент Федерации хоккея России.