Ротенберг поздравил Абдурахманова с днем рождения: «Фигурное катание, как и хоккей, занимает особое место в сердцах миллионов россиян»

поздравил с днем рождения .

«Сегодня у президента федерации фигурного катания Антона Абдурахманова День рождения!

Уверен, было сказано много искренних слов – я присоединяюсь к ним. От себя же хочу пожелать только движения вперед.

Развивайся и продолжай добиваться больших побед во благо отечественного спорта.

Нас роднит и объединяет лед. Фигурное катание, как и хоккей, занимает особое место в сердцах миллионов россиян. Желаю удерживать этот высокий и ответственный статус и дарить стране новых чемпионов.

Такие люди как ты очень ценны для развития спорта! Поэтому больше сил тебе и энергии.

Уверен, что еще много проектов реализуем вместе! С днем рождения!» – написал главный тренер и первый вице-президент Федерации хоккея России.