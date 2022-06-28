Журналист The Score: «Могильный должен быть членом Зала славы, его игнорирование неприемлемо. Он перебежал в НХЛ из СССР, рискуя жизнью»

Журналист The Score считает, что должен быть избран в Зал славы.

Вчера стало известно, что в Зал хоккейной славы в Торонто включили 4 игроков – братьев Даниэля и Хенрика Сединов, Роберто Луонго и Даниэля Альфредссона.

«Неприемлемо, что ежегодное игнорирование такого игрока и человека не осталось в прошлом. У него, возможно, гораздо больше прав на членство в Зале, чем у некоторых игроков, выбранных туда как в понедельник, так и за много лет до этого. Можно сравнить его статистику с достижениями Даниэля Альфредссона, , Ги Карбонно или .

Он забил 473 гола в и сделал 559 передач, набрав 1032 очка в 990 играх. У него 1,04 очка в среднем за матч за 16-летнюю карьеру, несмотря на хронические проблемы с бедром в последней ее части.

По числу голов в среднем за игру Могильный превосходит Теему Селянне, Стива Айзермана и Джо Сакика. Его общее количество голов больше, чем у бывшего партнера и члена Зала славы Пэта Лафонтена, Петера Штястны и Павла Буре. Он набрал больше очков, чем Лафонтен и Кария.

И даже если не обращать внимания на его звездную статистику, у Могильного есть веские основания считаться «основателем». Бывший суперзвездный вингер был первым игроком, перебежавшим из СССР в НХЛ, рискуя своей жизнью, чтобы присоединиться к «Баффало» в возрасте 20 лет в 1989 году. Все игроки, которые последовали его примеру, должны поблагодарить Могильного за то, что он проложил им тропу при столь опасных обстоятельствах.

Он также входит в число лучших российских игроков всех времен. Могильный занимает 3-е место по голам и 4-е по очкам среди своих соотечественников в НХЛ. Он преуспел и на международной арене. Александр является одним из всего лишь 30 членов Triple Gold Club, куда входят игроки, выигравшие Кубок Стэнли и золотые медали на Олимпийских играх и чемпионате мира.

Могильный был первым россиянином, которого назначили капитаном клуба НХЛ, когда «Сэйбрс» доверили ему литеру. И первым россиянином, попавшим в символическую сборную звезд сезона.

Итак, должно быть что-то, что мы не учли, чтобы объяснить, почему он еще не в святая святых, верно?

У Майка Харрингтона из Buffalo News есть ощущение, что это из-за его потенциального неучастия в церемонии. Он не приехал в в 2016 году, когда его ввели в местный Зал.

Было бы немного неловко, если бы Могильный не присутствовал на церемонии? Конечно. Является ли это причиной не вводить человека, чье отсутствие делает историю спорта неполной? Точно нет.

Александр Могильный должен быть членом Зала славы. Отборочному комитету давно пора исправить эту ошибку и воздать ему почести, которых он так заслуживает», – написал Джон Голд-Смит.