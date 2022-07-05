Прошкин о Федотове: «ЦСКА было бы хорошо, чтобы он не уехал, а СКА – чтобы к ним перешел. Но это чисто гипотетически»

Виталий Прошкин высказался о возможной роли СКА в деле Ивана Федотова.
Вратарь сборной России и обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА на днях был призван в армию. В мае он подписал контракт с «Филадельфией».
– В этой ситуации кто-то действует ради своей выгоды. Но так использовать игрока некрасиво.
– А кому это может быть выгодно?
– У нас две армейские команды – ЦСКА и СКА. Московским армейцам было бы хорошо, чтобы он не уехал, а питерским – чтобы к ним перешел. Но это чисто гипотетически говоря. Просто фантазия.
Я надеюсь, что в действительности ничего такого нет. Чтобы оставить игрока в России, забрать его в армию, – нелогично в наше время, – сказал двукратный чемпион мира в составе сборной России.