Прошкин о Федотове: «ЦСКА было бы хорошо, чтобы он не уехал, а СКА – чтобы к ним перешел. Но это чисто гипотетически»

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Виталий Прошкин высказался о возможной роли СКА в деле Ивана Федотова

Вратарь сборной России и обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА на днях был призван в армию. В мае он подписал контракт с «Филадельфией». 

– В этой ситуации кто-то действует ради своей выгоды. Но так использовать игрока некрасиво.

– А кому это может быть выгодно?

– У нас две армейские команды – ЦСКА и СКА. Московским армейцам было бы хорошо, чтобы он не уехал, а питерским – чтобы к ним перешел. Но это чисто гипотетически говоря. Просто фантазия.

Я надеюсь, что в действительности ничего такого нет. Чтобы оставить игрока в России, забрать его в армию, – нелогично в наше время, – сказал двукратный чемпион мира в составе сборной России. 

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