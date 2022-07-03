Овечкин о концерте «Руки Вверх»: «Я реально кайфанул, получил удовольствие. Каждый из моего поколения знает все песни наизусть»

признался, что получил удовольствие от концерта группы «Руки Вверх».

2 июля капитан посетил концерт в «Лужниках», а также вышел на сцену и исполнил фрагмент песни «Крошка моя».

– Когда ты последний раз отрывался так, как на концерте «Руки Вверх»?

– Я думаю, что каждый из моего поколения знает все песни наизусть. Поэтому было очень прикольно и душевно. Я кайфанул!

– Все отметили тот факт, что ты хорошо провел время.

– Было много людей, позитива. Поэтому я реально кайфанул от того, что был на концерте звезды, друга и получил реальное удовольствие, – сказал Овечкин.

Овечкин на вопрос «Про Федотова говорить не хочешь?»: «Нет, а зачем?»