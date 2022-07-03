Генменеджер «Тампы» о замене Макдоны: «Ожидаю, что Сергачев получит более важную роль»

Теги Тампа-Бэй НХЛ Райан Макдона Жюльен Брисбуа Михаил Сергачев Хоккей

Генеральный менеджер «Тампы» ожидает, что Михаил Сергачев будет играет более важную роль в команде.

«Лайтнинг» обменяли Райана Макдону в «Нэшвилл» на защитника Филиппа Майерса и нападающего Гранта Мисмаша.

Жюльену Брисбуа задали вопрос о том, как будет восполняться этот пробел.

«Мы разберемся с этим в ближайшие дни. Я ожидаю, что Сергачев будет играть более важную роль.

Нам сперва нужно было разобраться с контрактом [Макдоны]. Мы это сделали. Теперь будем изучать лучшие варианты для нашего костяка защитников», – сказал генеральный менеджер команды.

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