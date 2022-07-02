Вайсфельд про Аскарова: «Столько дифирамбов пели, а звездности не видно. Все пропускал. как пылесос, когда СКА играл с Ригой»

сравнил с пылесосом вратаря Ярослава Аскарова.

– Аскарову надо перезагружать карьеру. Ему столько дифирамбов пели, что поневоле начинаешь за ним пристально следить. Но по игре особой звездности-то не видно.

Помню всего один матч, когда играл против «Спартака» в Москве, где Аскаров показал тот уровень, которого от него ждут и о котором постоянно говорят.

При этом было много игр, где Ярослав действовал весьма посредственно.

– У вас есть ответ – почему Аскаров получал в России так мало практики?

– У него было мало практики, потому что он играл плохо. Ты молодой вратарь, тебе дают шанс. Не упускай, выгрызай!

А я помню матч с Ригой. СКА доминировал постоянно, а победу еле-еле вырвал в овертайме. Потому что Аскаров, как пылесос, все пропускал.

– Можно было в его отправить.

– Так отправляли. И что он там какие-то подвиги совершал? Если ты звездный вратарь с потенциалом, то должен команду тащить в каждом матче. А этого не было.

– Так какие шансы у Аскарова в ?

– Все зависит от его игры. Шестеркин ехал в фарм-клуб, а сейчас оказался в символической сборной сезона. И ни у кого нет вопросов! Потому что надо к себе претензии предъявлять, а не искать причины на стороне – почему я не играю? – сказал бывший генменеджер клубов .