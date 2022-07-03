Вайсфельд об агентах и «сплаве» тренеров: «Не верю в заговоры – сейчас каждый хоккеист играет за свой контракт и свое будущее»

не считает, что агенты могут влиять на ситуацию в клубах КХЛ.

«С чем вообще может быть связано массовое подписание каким-то клубом клиентов одного конкретного агента? Такое происходит в трех случаях. Первый – если руководители клуба некомпетентны и так как не знают, как формировать состав, прибегают к услугам конкретного агента. Второй – скажем так, некая заинтересованность обеих сторон, а третий – стечение обстоятельств.

Может ли агент как-то влиять на команду, если у него там много клиентов, например, «сплавлять» тренера? Я с трудом представляю себе такое, ведь чтобы «сплавить» тренера, надо плохо играть, а если хоккеист будет плохо играть, то угодит в запас и потеряет в деньгах, более того, потом не сможет подписать контракт на хороших для себя условиях.

Если же условно взять, что в команде 15 клиентов одного агента, хотя такого, как правило, в хоккее не случается, то они, наоборот, будут стараться играть друг за друга, чтобы все потом могли подписать более выгодные соглашения. Им, по большому счету, и не важно, кто тренер в команде.

Поэтому я не верю в заговоры – сейчас каждый хоккеист играет за свой контракт и свое будущее. Возвращаясь к руководству клуба, также могу отметить, что понятно, все мы – люди, и у того же генменеджера отношения с каким-то агентом могут быть более дружеские, чем с другими.

И в этом случае профессиональный подход выглядит так: если есть выбор между двумя равными игроками, генменеджер может склониться в пользу подписания клиента этого агента, просто потому что знает — не будет лишней головной боли, подводных камней, и развитие ситуации можно предсказать.

Но если клиент такого агента слабее, чем конкурент, то нормальный генменеджер возьмет именно конкурента. Как говорится, дружба дружбой… Ведь увольнять с работы в случае плохих результатов будут именно генменеджера, а не агента», – рассказал бывший генменеджер клубов .