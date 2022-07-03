«Эдмонтон» может поместить Смита в список травмированных на долгий срок. Клуб намерен найти нового вратаря

«Эдмонтон» может поместить Майка Смита в список травмированных на долгий срок.
Об этом сообщил инсайдер TSN Даррен Дрегер.
«Кен Холланд и вратарь-ветеран Майк Смит обсуждают его будущее. Мы знаем, что у 40-летнего игрока есть травмы.
Весьма вероятно, что Смит проведет в долгосрочном списке травмированных весь оставшийся период действия своего контракта. Он рассчитан еще на один год, кэпхит составляет 2,2 миллиона долларов.
Затем Холланд будет изучать рынок вратарей. Клубу могут быть интересны Джек Кэмпбелл, Вилле Хуссо, может быть, кто-то еще, если они углубятся в процесс», – сообщил Дрегер.
Ранее клуб покинул вратарь Микко Коскинен, перешедший в швейцарский «Лугано».