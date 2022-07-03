«Эдмонтон» может поместить Смита в список травмированных на долгий срок. Клуб намерен найти нового вратаря

может поместить в список травмированных на долгий срок.

Об этом сообщил инсайдер TSN Даррен Дрегер.

« и вратарь-ветеран Майк Смит обсуждают его будущее. Мы знаем, что у 40-летнего игрока есть травмы.

Весьма вероятно, что Смит проведет в долгосрочном списке травмированных весь оставшийся период действия своего контракта. Он рассчитан еще на один год, кэпхит составляет 2,2 миллиона долларов.

Затем Холланд будет изучать рынок вратарей. Клубу могут быть интересны , , может быть, кто-то еще, если они углубятся в процесс», – сообщил Дрегер.

Ранее клуб покинул вратарь Микко Коскинен, перешедший в швейцарский «Лугано».