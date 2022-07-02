Генменеджер «Бостона»: «Монтгомери способен находить общий язык со всеми типами игроков и требует структурности»

Генменеджер высказался о назначении Джима Монтгомери главным тренером.

«Мы рады представить Джима Монтгомери как нашего нового главного тренера.

У Джима есть победная история. На протяжении всего процесса интервью он демонстрировал свою способность находить общий язык со всеми типами игроков. Кроме того, он требует, чтобы его команды играли структурно.

Мы рады, что Джим начнет привносить свое видение», – сказал .

Последние два сезона Монтгомери работал ассистентом Крэйга Беруби в «Сент-Луисе». До этого он возглавлял «Даллас», откуда был уволен в декабре 2019 года из-за алкоголизма.

В 2017 году специалист привел университет Денвера к победе в национальном студенческом чемпионате NCAA. В 2013 году он выиграл главный трофей юниорской лиги USHL c «Дубуком».