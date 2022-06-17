«Дизель» не отпускает Никиту Ли в «Адмирал». Форвард готов выкупить себя за 2 млн рублей, клуб это не устраивает («Матч ТВ»)

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Форвард Никита Ли не может уйти из «Дизеля», клуб не согласен на выкуп контракта за 2 млн рублей.

В прошлом сезоне 25-летний нападающий набрал 38 (20 +18) очков в 52 матчах регулярного чемпионата ВХЛ.

Срок действия его контракта с клубом из Пензы уже истек. Но Ли находится в статусе ограниченно свободного агента, спортивные права на него принадлежат «Дизелю».

Сообщается, что интерес к игроку проявил «Адмирал» и предложил ему двусторонний контракт. «Дизель» его не отпускает, не соглашается на обмен, не называет сумму компенсации.

При этом Ли сам готов выкупить себя из «Дизеля» за 2 миллиона рублей, но и этот вариант клуб не устраивает.

По данным «Матч ТВ», в это межсезонье из-за таких проблем стали затруднены переходы из ВХЛ в КХЛ

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