Экс-тренер «Далласа» Монтгомери возглавил «Бостон». Контракт – 3 года, зарплата – около 2 млн долларов за сезон

назначен на пост главного тренера .

53-летний специалист стал 29-м главным тренером в истории «Брюинс». Он сменил на этой должности Брюса Кэссиди.

Контракт Монтгомери с Бостоном рассчитан на три года. Зарплата тренера составит около двух миллионов долларов за сезон, об этом сообщает инсайдер Пьер ЛеБрюн.

Последние два сезона Монтгомери работал ассистентом Крэйга Беруби в .

До этого он возглавлял , откуда был уволен в декабре 2019 года из-за алкоголизма.