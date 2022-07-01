Экс-тренер «Далласа» Монтгомери возглавил «Бостон». Контракт – 3 года, зарплата – около 2 млн долларов за сезон

Джим Монтгомери назначен на пост главного тренера «Бостона».
53-летний специалист стал 29-м главным тренером в истории «Брюинс». Он сменил на этой должности Брюса Кэссиди.
Контракт Монтгомери с Бостоном рассчитан на три года. Зарплата тренера составит около двух миллионов долларов за сезон, об этом сообщает инсайдер Пьер ЛеБрюн.
Последние два сезона Монтгомери работал ассистентом Крэйга Беруби в «Сент-Луисе».
До этого он возглавлял «Даллас», откуда был уволен в декабре 2019 года из-за алкоголизма.