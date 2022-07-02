Гендиректор «Салавата»: «Мы в активной фазе поиска легионеров, но не торопимся. Такие, как Мерфи, нравятся болельщикам»

Генеральный директор рассказал о поиске легионеров для команды.

– Как складывается формирование команды?

– Условия сейчас сложные. Нас покинули все легионеры. Фактически мы формируем новую команду.

Это сложно, но интересно. У нас собирается интересная команда, которая начала формироваться уже в плей-офф. Наша молодежь уже закаленная.

Они очень заряжены, понимают, что уже являются не теми молодыми игроками, которые пробуются в основной состав. Они считают себя сердцем команды и занимают свою роль заслуженно.

– – это замена в качестве атакующего защитника?

– Да, мы искали атакующего, креативного защитника, который может принять нестандартное решение. Такие игроки нравятся нам и болельщикам.

Он отлично играет в неравных составах. Мы посмотрели его игры за последние два сезона. Я думаю, он заменит Ларсена. Надеюсь, это будет удачное подписание.

– Ожидать ли в ближайшее время новичков?

– Мы сейчас в активной фазе поиска легионеров, но при этом не торопимся. Для нас нет самоцели занять квоту из пяти иностранцев.

Нам важно взять игроков, которые нам нужны. Мы ведем переговоры и надеемся, что скоро будут приобретения, – сказал Ринат Баширов «Спорт БСТ».