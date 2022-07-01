Форварды «Рейнджерс» Копп и Строум выходят на рынок свободных агентов. Нидеррайтер из «Каролины» – тоже

Три заметных нападающих НХЛ готовы к переходам в другие клубы.

Нападающие и 13 июля выйдут на рынок свободных агентов, где смогут подписать контракт с любой командой НХЛ.

Журналист New York Post Ларри Брукс сообщает, что нью-йоркцы не отказываются ни от Коппа, ни от Строума. Отмечается, что Райан и «Рейнджерс» могут провести переговоры, если в первый день рынка форвард не найдет себе команду, а сами нью-йоркцы не заполнят вакансию второго центрфорварда.

В минувшем сезоне Строум набрал 54 (21+33) очка в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Копп перешел в «Рейнджерс» из «Виннипега» по ходу сезона и записал на свой счет 18 (8+10) баллов в 16 играх за команду из Нью-Йорка в регулярке.

Также на рынок свободных агентов выйдет на нападающий «Каролины» .

Швейцарец набрал 44 (24+20) очка в 75 матчах регулярного чемпионата в сезоне.