Задоров об учете хитов в НХЛ: «Чтобы в Калгари засчитали, надо человека через стекло пробить. Статистика вообще неодинаковая»

рассказал, что в Калгари сложно получить силовой прием от статистиков.

– Вы своей игрой довольны? Были ошибки, но нулевой показатель полезности по такой игре – это ведь хорошо?

– Плюс/минус вообще ничего не значит. Ты можешь словить «минус», когда снимаешь вратаря и играешь «6 на 5». Тебе два раза забьют — и сразу «-2», а мог весь матч играть на нулевой показатель полезности. Что касается моей игры, то лучше вам судить, как я выступил. Для меня все равно недостаточно, потому что моя команда проиграла.

– Очки были важны?

– Разве моя задача набирать очки? Я какой игрок? Который очки набирает?

– Нет, но в этом сезоне стали больше набирать очков.

– Я начал больше набирать очков, потому что у меня команда хорошая, и тренер хороший, и система хорошая. Это способствовало моему прогрессу, я начал больше подключаться к атакам, это все от уверенности идет. Но это не моя главная задача. Моя главная задача — не пропускать голы. Я защитник оборонительного плана.

– В «Калгари» вы не изменили себе и много хитовали (второй показатель после Лучича). Главный тренер требовал от вас силовой игры?

– Да вот эта статистика - тоже ужас. Чтобы в тебе засчитали силовой прием, надо человека через стекло пробить. И все ребята такого же мнения, мы с Лучичем на эту тему говорили.

А как в ребята играют! До кого-то дотронешься, и сразу силовой прием считают. Статистика вообще неодинаковая. Что касается вашего вопроса, то у нас была силовая команда, у нас была задача выигрывать борьбу и забирать шайбу назад. Саттер требовал быстро выигрывать борьбу, – рассказал защитник «Флэймс».