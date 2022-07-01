Задоров об учете хитов в НХЛ: «Чтобы в Калгари засчитали, надо человека через стекло пробить. Статистика вообще неодинаковая»

Никита Задоров рассказал, что в Калгари сложно получить силовой прием от статистиков.
– Вы своей игрой довольны? Были ошибки, но нулевой показатель полезности по такой игре – это ведь хорошо?
– Плюс/минус вообще ничего не значит. Ты можешь словить «минус», когда снимаешь вратаря и играешь «6 на 5». Тебе два раза забьют — и сразу «-2», а мог весь матч играть на нулевой показатель полезности. Что касается моей игры, то лучше вам судить, как я выступил. Для меня все равно недостаточно, потому что моя команда проиграла.
– Очки были важны?
– Разве моя задача набирать очки? Я какой игрок? Который очки набирает?
– Нет, но в этом сезоне стали больше набирать очков.
– Я начал больше набирать очков, потому что у меня команда хорошая, и тренер хороший, и система хорошая. Это способствовало моему прогрессу, я начал больше подключаться к атакам, это все от уверенности идет. Но это не моя главная задача. Моя главная задача — не пропускать голы. Я защитник оборонительного плана.
– В «Калгари» вы не изменили себе и много хитовали (второй показатель после Лучича). Главный тренер требовал от вас силовой игры?
– Да вот эта статистика - тоже ужас. Чтобы в Калгари тебе засчитали силовой прием, надо человека через стекло пробить. И все ребята такого же мнения, мы с Лучичем на эту тему говорили.
А как в «Айлендерс» ребята играют! До кого-то дотронешься, и сразу силовой прием считают. Статистика вообще неодинаковая. Что касается вашего вопроса, то у нас была силовая команда, у нас была задача выигрывать борьбу и забирать шайбу назад. Саттер требовал быстро выигрывать борьбу, – рассказал защитник «Флэймс».