Макар выиграл «Конн Смайт Трофи» – приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ. У него 29 очков в 20 матчах

выиграл «Конн Смайт Трофи» – приз самому ценному игроку плей-офф.

выиграл , обыграв в финале «Тампу» (4-2, 2:1 в шестом матче).

23-летний защитник «Эвеланш» был признан самым ценным игроком этого розыгрыша плей-офф .

В 20 матчах на счету Макара 29 (8+21) баллов при полезности «+7» и среднем времени на льду 27:04. Он установил рекорд по очкам для защитников за один плей-офф в XXI веке.

За всю историю больше набирали только 3 защитника – рекордсмен Пол Коффи (37 в 18 матчах, 12+25, «Эдмонтон», 1985), Брайан Лич (34 в 23, 11+23, «Рейнджерс», 1994), Эл Макиннис (31 в 22, 7+24, «Калгари», 1989).

Все они выиграли Кубок Стэнли в те годы, а Лич и Макиннис тоже стали обладателями «Конн Смайт Трофи».