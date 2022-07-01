Тертышный о Ничушкине: «Надо иметь большие яйца, чтобы играть с травмой, выходить и брать Кубок Стэнли»

Никита Тертышный рассказал, чем крут Валерий Ничушкин.

– Ничушкин на днях взял Кубок Стэнли. Расскажите, чем он крут.

– Валера? Характером, на мой взгляд. Я его видел еще по школе, когда он играл за старшие года, потом в Вышке. Прогресс у него был сумасшедшим. Талантливый, физикой не обделен, умный.

Надо было справиться с тем, что он не забивал очень долго, некоторых людей это ломает. Вышел на уровень, когда в чемпионской команде он один из лидеров.

Сейчас поднял Кубок, это дорогого стоит. Тем более играл с травмами – читал в интервью, видел видео, что-то сломано было.

Надо иметь большие яйца, чтобы играть с травмой, выходить и брать Кубок, – сказал нападающий «Трактора».

Ничушкин показал фото ноги с гематомой. Он уехал на тележке с арены из-за травмы

Интервью русского массажиста «Колорадо»: помощь для Ничушкина, баня для Лемье, русский язык для Мэнсона и ресторан для Лагутенко