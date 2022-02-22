Задоров о Саттере: «Если он увидит, как ты с кем-то на разминке поговорил – тебе жопа. Он посадит игр на 10»

Никита Задоров рассказал о методах работы главного тренера «Калгари» Дэрилла Саттера.
– Дэррил Саттер, когда его спросили, почему Задорова нет в составе, ответил так: играет тот, кто хорошо играет. Такой комментарий похож на тренера СДЮШОР, но не человека, который работает в НХЛ.
– Два Кубка Стэнли.
– Безусловно. Но это все равно жестко по отношению к своим подопечным. Тебе приятно, когда ты это читаешь?
– Нет, конечно. А что я сделаю? Плакаться пойти?
– Какой тренер Саттер? Я смотрю тренировки, пока он был на льду, все ходят по струнке. Как только он ушел – все, чувствуется развязность. Я слышал, если Саттер увидит, как ты подмигнешь, например, Кучерову в «Тампе», он тебя сразу накажет.
– Если ты на разминке с кем-то на красной [линии] поговоришь – тебе жопа. Ну если он это увидит.
– Без разницы – русский или нет?
– Он тебя посадит игр на 10. Если ты с кем-то во время матча поговоришь или улыбнешься, подмигнешь – вообще нет, – сказал защитник «Флэймс».