Задоров о Саттере: «Если он увидит, как ты с кем-то на разминке поговорил – тебе жопа. Он посадит игр на 10»

рассказал о методах работы главного тренера Дэрилла Саттера.

– , когда его спросили, почему Задорова нет в составе, ответил так: играет тот, кто хорошо играет. Такой комментарий похож на тренера СДЮШОР, но не человека, который работает в .

– Два Кубка Стэнли.

– Безусловно. Но это все равно жестко по отношению к своим подопечным. Тебе приятно, когда ты это читаешь?

– Нет, конечно. А что я сделаю? Плакаться пойти?

– Какой тренер Саттер? Я смотрю тренировки, пока он был на льду, все ходят по струнке. Как только он ушел – все, чувствуется развязность. Я слышал, если Саттер увидит, как ты подмигнешь, например, Кучерову в «Тампе», он тебя сразу накажет.

– Если ты на разминке с кем-то на красной [линии] поговоришь – тебе жопа. Ну если он это увидит.

– Без разницы – русский или нет?

– Он тебя посадит игр на 10. Если ты с кем-то во время матча поговоришь или улыбнешься, подмигнешь – вообще нет, – сказал защитник «Флэймс».