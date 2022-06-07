Леонид Вайсфельд: «Ак Барс» – один из главных претендентов на Кубок Гагарина. Но не самый явный»

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Леонид Вайсфельд считает «Ак Барс» одним из главных претендентов на Кубок Гагарина.

– Громкие приобретения вкупе с переездом в Казань Олега Знарка делают «Ак Барс» главным претендентом на Кубок Гагарина?

– Я бы сказал: одним из главных претендентов. Но не самым явным.

Ну нельзя же сказать, что «Ак Барс» на девяносто процентов уже чемпион. Я бы на это точно денег не поставил.

В памяти сразу всплывает локаутный сезон-2004/05. Состав у Казани тогда тоже был мощнейший. Но «барсы» проиграли «Локомотиву» в первом же раунде плей-офф, – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.

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