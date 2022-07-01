«Детройт» возглавил второй тренер «Тампы» Лалонд

объявил о назначении Дерека Лалонда новым главным тренером.

49-летний американец сменил Джеффа Блэшилла, покинувшего «Ред Уингс» в конце апреля после 7 лет работы в клубе.

Последние четыре года Лалонд ассистировал главному тренеру Джону Куперу, вместе с которым привел «Лайтнинг» к победе в Кубке Стэнли в 2020 и 2021 годах.

У Лалонда есть и опыт самостоятельной работы в клубах АХЛ и ECHL.

В минувшем сезоне «Детройт» не вышел в плей-офф в шестой раз подряд, заняв в Атлантическом дивизионе 6-е место.