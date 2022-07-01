«Нэшвилл» обменял форварда Оливера в «Коламбус» на драфт-пик 4-го раунда. У него 6 драк и 88 минут штрафа за 48 игр в НХЛ

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«Нэшвилл» обменял форварда Мэтью Оливера в «Коламбус» на драфт-пик 4-го раунда.

«Предаторс» получили общий 122-й номер, изначально принадлежавший «Торонто». 

У 25-летнего форварда на следующий сезон действует односторонний контракт с кэпхитом 750 тысяч долларов. 

В минувшем сезоне он сыграл 10 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 1 (0+1) очко при 14 минутах штрафа (2 драки). Также выходил на лед в 3 играх Кубка Стэнли. 

В АХЛ провел 46 матчей и набрал 11 (5+6) очков при 76 минутах штрафа (4 драки). Также выходил на лед в 7 матчах Кубка Колдера. 

Всего в НХЛ Оливер провел 48 матчей и набрал 7 (3+4) очков при 88 минутах штрафа и 6 драках. 

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