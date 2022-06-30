Овечкин о том, следят ли в Америке за прощальным матчем Семина: «Будут следить очень многие, думаю. Александр много времени провел в Америке и Канаде»

ответил на вопросы после прощального матча .

– Александр, вы то в футбол играете, то в хоккей. Не сильно ли много нагрузки?

– Наоборот, хорошо пропотеть.

– Расскажите об эмоциях. Провожаете друга из профессионалов в другую карьеру.

– Конечно, грустный момент. Очень много было всего интересного, но жизнь продолжается.

Надеюсь, в Красноярске появится команда, которая будет способна играть в КХЛ. Думаю, Александр со своими знаниями и опытом поможет. Дай бог ему всего самого лучшего. Будем скучать.

– Паша Дацюк сказал, что больше не будет играть в хоккей. Ваша реакция?

– Я в первый раз об этом слышу, поэтому не могу ничего сказать.

– ФХР активно развивает хоккей «3 на 3». Хотелось бы ваше мнение узнать по этой дисциплине.

– Я считаю, что правильно. К сожалению, я не успел поехать на матч. Очень много ребят, которые не играют в или других лигах, у них есть возможность выступать в чемпионате «3 на 3».

– Вы не слышали, что, может быть, в Северной Америке за этим матчем тоже следят?

– Думаю, будут следить очень многие. Александр много времени провел и в Америке, и в Канаде, играл на высшем уровне, – сказал капитан .

Семин сделал хет-трик в своем прощальном матче. Овечкин тоже забил три гола, у Афиногенова и Зарипова – по дублю