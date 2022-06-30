Грицюк сказал, что стесняется поговорить с Овечкиным. Александр ответил: «А чего стесняться? Мы все в одной лодке»

Арсений Грицюк рассказал, что пускает слюни, глядя на Александра Овечкина.
21-летний нападающий «Авангарда» приехал в Красноярск на прощальный матч Александра Семина.
– С Овечкиным был знаком?
– Нет.
– Что обсуждали?
– Пока еще не разговаривал с ним.
– Стесняешься?
– Конечно.
– В раздевалке он что-то сказал?
– Я просто смотрю на него и слюни пускаю, – сказал Грицюк.
Овечкина попросили прокомментировать стеснительность Грицюка.
– Арсений Грицюк, один из самых популярных игроков КХЛ, сказал мне, что впервые увидел Овечкина и стесняется подойти. Как вам Арсений, подойдете пообщаться?
– А чего стесняться? Мы все в одной лодке, – ответил капитан «Вашингтона».