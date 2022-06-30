Грицюк сказал, что стесняется поговорить с Овечкиным. Александр ответил: «А чего стесняться? Мы все в одной лодке»

Теги Авангард Вашингтон Александр Овечкин НХЛ КХЛ Матч ТВ Арсений Грицюк Хоккей

Арсений Грицюк рассказал, что пускает слюни, глядя на Александра Овечкина.

21-летний нападающий «Авангарда» приехал в Красноярск на прощальный матч Александра Семина.

– С Овечкиным был знаком?

– Нет.

– Что обсуждали?

– Пока еще не разговаривал с ним.

– Стесняешься?

– Конечно.

– В раздевалке он что-то сказал?

– Я просто смотрю на него и слюни пускаю, – сказал Грицюк.

Овечкина попросили прокомментировать стеснительность Грицюка.

Арсений Грицюк, один из самых популярных игроков КХЛ, сказал мне, что впервые увидел Овечкина и стесняется подойти. Как вам Арсений, подойдете пообщаться?

– А чего стесняться? Мы все в одной лодке, – ответил капитан «Вашингтона».

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