Грицюк сказал, что стесняется поговорить с Овечкиным. Александр ответил: «А чего стесняться? Мы все в одной лодке»

Арсений Грицюк рассказал, что пускает слюни, глядя на .

21-летний нападающий приехал в Красноярск на прощальный матч Александра Семина.

– С Овечкиным был знаком?

– Нет.

– Что обсуждали?

– Пока еще не разговаривал с ним.

– Стесняешься?

– Конечно.

– В раздевалке он что-то сказал?

– Я просто смотрю на него и слюни пускаю, – сказал Грицюк.

Овечкина попросили прокомментировать стеснительность Грицюка.

– , один из самых популярных игроков , сказал мне, что впервые увидел Овечкина и стесняется подойти. Как вам Арсений, подойдете пообщаться?

– А чего стесняться? Мы все в одной лодке, – ответил капитан .