Проспект «Айлендерс» Дюфур сделал покер и вывел «Сент-Джон» в финал Мемориального кубка. У него 56 шайб в сезоне QMJHL

Теги Айлендерс юниорская лига Квебека юниорская лига Онтарио Западная хоккейная лига Гамильтон Мемориальный кубок Сент-Джон Канадская хоккейная лига Шоуиниган Эдмонтон Ойл Кингс Хоккей

Проспект «Айлендерс» Уильям Дюфур сделал покер в матче Мемориального кубка. 

Его «Сент-Джон» обыграл «Шоуиниган» в матче предварительного этапа со счетом 5:3, сделав камбэк со счета 0:3. 

Это позволило клубу выйти в финал турнира. «Сент-Джон» участвует в нем как принимающий клуб. В полуфинале чемпион QMJHL «Шоуиниган» сыграет с чемпионом OHL «Гамильтоном».

Чемпионы WHL «Эдмонтон Ойл Кингс» заняли последнее место на предварительном этапе. 

20-летний Дюфур был выбран «Айлендерс» на драфте НХЛ-2020 под общим 152-м номером в 5-м раунде. Нападающий уже подписал с клубом контракт новичка. 

В этом сезоне он набрал 116 (56+60) очков в 66 матчах регулярного чемпионата QMJHL. Дюфур занял 2-е место в гонке бомбардиров, стал лучшим снайпером и получил приз MVP лиги. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные