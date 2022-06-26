Проспект «Айлендерс» Дюфур сделал покер и вывел «Сент-Джон» в финал Мемориального кубка. У него 56 шайб в сезоне QMJHL

Проспект «Айлендерс» Уильям Дюфур сделал покер в матче Мемориального кубка.
Его «Сент-Джон» обыграл «Шоуиниган» в матче предварительного этапа со счетом 5:3, сделав камбэк со счета 0:3.
Это позволило клубу выйти в финал турнира. «Сент-Джон» участвует в нем как принимающий клуб. В полуфинале чемпион QMJHL «Шоуиниган» сыграет с чемпионом OHL «Гамильтоном».
Чемпионы WHL «Эдмонтон Ойл Кингс» заняли последнее место на предварительном этапе.
20-летний Дюфур был выбран «Айлендерс» на драфте НХЛ-2020 под общим 152-м номером в 5-м раунде. Нападающий уже подписал с клубом контракт новичка.
В этом сезоне он набрал 116 (56+60) очков в 66 матчах регулярного чемпионата QMJHL. Дюфур занял 2-е место в гонке бомбардиров, стал лучшим снайпером и получил приз MVP лиги.