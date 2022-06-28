«Гамильтон» вышел в финал Мемориального кубка, Грушников забил «Шоуинигану» в полуфинале

«Гамильтон» вышел в финал Мемориального кубка, Артем Грушников забил в полуфинале.

Чемпион OHL «Гамильтон» стал вторым финалистом Мемориального кубка, обыграв в полуфинале чемпиона QMJHL «Шоуининган» (4:3 ОТ).

Победный гол забил 20-летний чешский форвард Ян Мышак (система «Монреаля»).

Также отличился 3-й номер драфта НХЛ-2021 Мэйсон Мактавиш (система «Анахайма»), для которого гол стал 4-м на турнире.

Еще один гол «Бульдогс» на счету российского защитника Артема Грушникова. В 4 матчах турнира у 19-летнего проспекта «Далласа» 2 (1+1) очка.

В финале «Гамильтон» сыграет с хозяином турнира – «Сент-Джоном». Матч состоится 29 июня.