«На Западе не откажутся от нефти, газа, Овечкина и Ирины Шейк». Журналистка Стрелец о запретах

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Надежда Стрелец считает, что Запад не откажется от Александра Овечкина.

«На Западе могут отказаться от чего угодно русского, но не от нефти, газа, Овечкина и Ирины Шейк», – написала российская журналистка и блогер в связи с рекламной съемкой модели для Gaultier.

Стрелец была редакционным директором интернет-журнала «FashionTime», диджитал-директором «Elle Russia», в качестве журналиста глянцевых медиа брала интервью у Моники Беллуччи, Ирины Шейк, Клаудии Шиффер и других западных и российских звезд.

С марта 2020 года она ведет YouTube-канал «Стрелец-молодец» и берет интервью у известных людей.

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