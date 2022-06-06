«На Западе не откажутся от нефти, газа, Овечкина и Ирины Шейк». Журналистка Стрелец о запретах

Надежда Стрелец считает, что Запад не откажется от .

«На Западе могут отказаться от чего угодно русского, но не от нефти, газа, Овечкина и Ирины Шейк», – написала российская журналистка и блогер в связи с рекламной съемкой модели для Gaultier.

Стрелец была редакционным директором интернет-журнала «FashionTime», диджитал-директором «Elle Russia», в качестве журналиста глянцевых медиа брала интервью у Моники Беллуччи, Ирины Шейк, Клаудии Шиффер и других западных и российских звезд.

С марта 2020 года она ведет YouTube-канал «Стрелец-молодец» и берет интервью у известных людей.