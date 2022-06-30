Сушинский о Шумакове: «В новой команде для него должно быть место в бригадах большинства, иначе его КПД снизится»

высказался об уходе форварда из .

«Скорее всего, дело в травмах, из-за которых Сергей не смог показать в Екатеринбурге все, на что способен.

Если же брать нынешнюю ситуацию, то, думаю, речь идет, в том числе, и о завышенных ожиданиях. К сожалению, еще не все хоккеисты перестроились к нынешним реалиям. При этом, уверен, без контракта Шумаков не останется. При этом не исключаю вариант, что форвард подпишет соглашение не до начала сезона, а уже по ходу чемпионата.

Почему? Потому что клуб, подписывая Сергея, должен понимать, на какую роль его берет, и для меня совершенно очевидно, что ему нужно давать играть в большинстве. При этом не говорю, что ему должно быть гарантировано место в двух первых тройках нападения. В «Авангарде», например, он играл в третьей, как тот же Толчинский, сейчас разница между звеньями вообще немного размылась.

Но в новой команде для Шумакова должно быть место в бригадах большинства, потому что если этого не будет, его КПД существенно снизится. Ну, не в меньшинстве же ему играть, это точно не его конек», — сказал экс-президент и экс-форвард .