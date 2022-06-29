Иван Мирошниченко планирует приехать на драфт НХЛ-2022, который пройдет в Монреале.

Об этом сообщает журналист The Athletic Кори Пронман со ссылкой на представителя игрока.

«По словам представителя , он планирует присутствовать на драфте НХЛ-2022», – написал Пронман.

Драфт НХЛ-2022 пройдет в Монреале 7 и 8 июля. Среди фаворитов называются форварды Шейн Райт (Канада), Логан Кули (США) и Юрай Слафковски (Словакия).

По прогнозам, Мирошниченко будет выбран в первом раунде.

«Монреаль» выиграл драфт-лотерею НХЛ. Вторым будет выбирать «Нью-Джерси», 3-й – «Аризона»