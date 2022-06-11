Юров – 11-й в рейтинге драфта НХЛ-2022, Минтюков – 17-й, Мирошниченко – 20-й (DailyFaceoff)

Данила Юров занял 11-е место в рейтинге драфта НХЛ-2022 по версии DailyFaceoff.
Список возглавил нападающий Логан Кули.
Всего в топ-100 вошли 10 игроков из России.
1. н Логан Кули (USNTDP, США)
2. н Шейн Райт («Кингстон», OHL)
3. н Юрай Слафковски (ТПС, Финляндия)
4. з Давид Иржичек («Пльзень», Чехия)
5. з Шимон Немец («Нитра», Словакия)
6. н Каттер Готье (USNTDP, США)
7. н Фрэнк Назар (USNTDP, США)
8. н Йоаким Кемелл («Ювяскюля», Финляндия)
9. н Юнатан Леккеримяки («Юргорден», Швеция)
10. н Мэттью Савой («Виннипег Айс», WHL)
11. н Данила Юров («Металлург», КХЛ)
...17. з Павел Минтюков («Сагино», OHL)
...20. н Иван Мирошниченко («Омские Крылья», ВХЛ)
...46. н Глеб Трикозов («Омские Крылья», ВХЛ)
...64. з Артем Дуда («Красная Армия», МХЛ)
...69. н Александр Перевалов («Локо», МХЛ)
...83. н Илья Квочко («Стальные Лисы», МХЛ)
...91. з Арсений Коромыслов (СКА-1946, МХЛ)
...94. з Владимир Грудинин («Красная Армия», МХЛ)
...100. в Сергей Иванов (СКА-1946, МХЛ)