Юров – 11-й в рейтинге драфта НХЛ-2022, Минтюков – 17-й, Мирошниченко – 20-й (DailyFaceoff)

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Данила Юров занял 11-е место в рейтинге драфта НХЛ-2022 по версии DailyFaceoff.

Список возглавил нападающий Логан Кули.

Всего в топ-100 вошли 10 игроков из России.

1. н Логан Кули (USNTDP, США)

2. н Шейн Райт («Кингстон», OHL)

3. н Юрай Слафковски (ТПС, Финляндия)

4. з Давид Иржичек («Пльзень», Чехия)

5. з Шимон Немец («Нитра», Словакия)

6. н Каттер Готье (USNTDP, США)

7. н Фрэнк Назар (USNTDP, США)

8. н Йоаким Кемелл («Ювяскюля», Финляндия)

9. н Юнатан Леккеримяки («Юргорден», Швеция)

10. н Мэттью Савой («Виннипег Айс», WHL)

11. н Данила Юров («Металлург», КХЛ)

...17. з Павел Минтюков («Сагино», OHL)

...20. н Иван Мирошниченко («Омские Крылья», ВХЛ)

...46. н Глеб Трикозов («Омские Крылья», ВХЛ)

...64. з Артем Дуда («Красная Армия», МХЛ)

...69. н Александр Перевалов («Локо», МХЛ)

...83. н Илья Квочко («Стальные Лисы», МХЛ)

...91. з Арсений Коромыслов (СКА-1946, МХЛ)

...94. з Владимир Грудинин («Красная Армия», МХЛ)

...100. в Сергей Иванов (СКА-1946, МХЛ)

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