Дронов получил два предложения от клубов НХЛ («СЭ»)

Григорий Дронов не собирается подписывать новый контракт с «Металлургом».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», игрок получил два предложения от клубов НХЛ.

Дронов выступает за «Металлург» с сезона-2016/2017.

Защитник провел 6 матчей в регулярном чемпионате КХЛ в прошедшем сезоне и набрал 1 (0+1) балл.

В плей-офф Дронов сыграл 25 игр и записал на свой счет 14 (5+9) очков при полезности «плюс 9» и среднем игровом времени 21:03.

Дронов сообщил «Металлургу», что намерен продолжить карьеру в НХЛ («Чемпионат»)