Дронов получил два предложения от клубов НХЛ («СЭ»)

Григорий Дронов не собирается подписывать новый контракт с «Металлургом».
Как сообщает «Спорт-Экспресс», игрок получил два предложения от клубов НХЛ.
Дронов выступает за «Металлург» с сезона-2016/2017.
Защитник провел 6 матчей в регулярном чемпионате КХЛ в прошедшем сезоне и набрал 1 (0+1) балл.
В плей-офф Дронов сыграл 25 игр и записал на свой счет 14 (5+9) очков при полезности «плюс 9» и среднем игровом времени 21:03.
Дронов сообщил «Металлургу», что намерен продолжить карьеру в НХЛ («Чемпионат»)