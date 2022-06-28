Дронов сообщил «Металлургу», что намерен продолжить карьеру в НХЛ («Чемпионат»)

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Григорий Дронов хочет продолжить карьеру в НХЛ.

Как сообщает «Чемпионат», в «Металлурге» очень хотят оставить защитника, но хоккеист уже уведомил руководство команды о том, что намерен продолжить карьеру в НХЛ.

Его интересы в лиге представляет агент Пол Теофанос.

Дронов выступает за «Металлург» с сезона-2016/2017. 

Защитник провел 6 матчей в регулярном чемпионате КХЛ в прошедшем сезоне и набрал 1 (0+1) балл. В плей-офф Дронов сыграл 25 игр и записал на свой счет 14 (5+9) очков при полезности «плюс 9» и среднем игровом времени 21:03.

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