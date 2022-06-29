Группа Blink-182 поздравила «Колорадо» с победой в Кубке Стэнли. Ее песня постоянно играет на арене «Эвеланш»

Группа Blink-182 поздравила «Колорадо» с победой в Кубке Стэнли.

«Поздравляем «Колорадо» с победой в Кубке Стэнли», – говорится на странице коллектива в соцсети.

Неофициальным гимном болельщиков «Эвеланш» является хит группы «All the Small Things». Песню постоянно включают на домашних матчах команды.

По ходу финальной серии песня обрела новый смысл. В ней содержатся такие строчки: «Ты меня подвозишь, поездка с тобой – лучшая поездка».

«Колорадо» не сумел завоевать на домашней арене, но выиграл 6-й матч у «Тампы» в гостях, завершив серию со счетом 4-2.

После этого команда увезла выигранный трофей в Денвер.

Гимн болельщиков «Колорадо» – главный хит группы Blink-182. Когда трибуны хором заводят его – пробирает до мурашек