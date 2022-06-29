Группа Blink-182 поздравила «Колорадо» с победой в Кубке Стэнли. Ее песня постоянно играет на арене «Эвеланш»

Группа Blink-182 поздравила «Колорадо» с победой в Кубке Стэнли.
«Поздравляем «Колорадо» с победой в Кубке Стэнли», – говорится на странице коллектива в соцсети.
Неофициальным гимном болельщиков «Эвеланш» является хит группы «All the Small Things». Песню постоянно включают на домашних матчах команды.
По ходу финальной серии песня обрела новый смысл. В ней содержатся такие строчки: «Ты меня подвозишь, поездка с тобой – лучшая поездка».
«Колорадо» не сумел завоевать Кубок Стэнли на домашней арене, но выиграл 6-й матч у «Тампы» в гостях, завершив серию со счетом 4-2.
После этого команда увезла выигранный трофей в Денвер.
Гимн болельщиков «Колорадо» – главный хит группы Blink-182. Когда трибуны хором заводят его – пробирает до мурашек