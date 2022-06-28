Форвард Лишка, игравший за «Северсталь», может перейти в чешский «Пардубице»

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Форвард Адам Лишка, игравший за «Северсталь», может перейти в «Пардубице».

Чешский клуб будет отмечать 100-летие в следующем сезоне и ставит перед собой высокие задачи. 

Ранее туда перешли вратарь Роман Вилл, защитники Петер Черешняк, Давид Мусил и Томаш Дворжак, а также нападающие Лукаш Радил, Томаш Гика и Лукаш Седлак.

Седлак и нападающий Матей Блюмель позже подписали контракты в НХЛ, поэтому клуб ищет им замену. 

22-летний Лишка набрал 19 (8+11) очков за череповецкий клуб в минувшем регулярном чемпионате КХЛ. В 7 играх плей-офф добавил 2 (1+1) балла. 

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