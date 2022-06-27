Третьяк о Кубке Стэнли в России: «Это невозможно, думаю. НХЛ не переубедишь, они не меняют свои правила»

считает невозможным привезти в Россию в этом году.

Челябинский воспитанник выиграл трофей в составе .

«Эвеланш» выиграли финальную серию, победив «Тампу» в шестом матче (2:1, 4-2).

– Переговоры ФХР с НХЛ о путешествии Кубка Стэнли в Россию?

– Мне тяжело сказать. В этом году, я думаю, это невозможно.

Если НХЛ так решили, их не переубедишь. Они не меняют свои правила. Если они уже написали, вряд ли они поменяют решение, – заявил президент ФХР.

Как «Колорадо» сделал это: Беднар перехитрил Купера, вложился в концовку и уничтожил нападение «Тампы»