Третьяк о Кубке Стэнли в России: «Это невозможно, думаю. НХЛ не переубедишь, они не меняют свои правила»

Владислав Третьяк считает невозможным привезти Кубок Стэнли в Россию в этом году.
Челябинский воспитанник Валерий Ничушкин выиграл трофей в составе «Колорадо».
«Эвеланш» выиграли финальную серию, победив «Тампу» в шестом матче (2:1, 4-2).
– Переговоры ФХР с НХЛ о путешествии Кубка Стэнли в Россию?
– Мне тяжело сказать. В этом году, я думаю, это невозможно.
Если НХЛ так решили, их не переубедишь. Они не меняют свои правила. Если они уже написали, вряд ли они поменяют решение, – заявил президент ФХР.
Как «Колорадо» сделал это: Беднар перехитрил Купера, вложился в концовку и уничтожил нападение «Тампы»