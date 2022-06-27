Отец Василевского: «Колорадо» был чуть лучше «Тампы» по общим игровым параметрам, мотивации. Андрей сильно сыграл, но соперник сильнее»

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Отец Андрея Василевского высказался о поражении «Тампы» в финале Кубка Стэнли.

«Лайтнинг» уступили «Колорадо» в финальной серии со счетом 2-4.

«Встречались две сильнейшие команды этого года. По общим игровым параметрам, мотивации «Колорадо» был чуть лучше.

Они выходили [на лед] с большим запасом, чем «Тампа». Успехов от «Колорадо» ждали четвертый год, они все никак не могли пробиться в финал и считали это несправедливым.

Судьба распорядилась так, что они по праву завоевали Кубок Стэнли. «Тампа» первые две игры проиграла за счет фактора усталости.

Играли почти на высокогорье, а все хоккеисты говорили, что там очень трудно играть, надо адаптироваться. Может, период адаптации не так успешно сработал, а к пятой игре уже были адаптированы к среднегорью.

Василевский сыграл на уровне, ниже своего уровня не опустился, очень много выручал и давал надежду игрокам атаки, кроме второй финальной игры.

Я считаю ,что он сильно сыграл, все ребята молодцы, получилось так, что соперник был сильнее, за это ему честь и уважение», – заявил Андрей Василевский-старший.

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