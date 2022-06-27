Ландескуг о «Колорадо»: «Руководство поверило в нас, и мы выросли вместе. Добавили характерных ребят, которые хотели победить»

Теги Кубок Стэнли Колорадо Джо Сакик НХЛ Эндрю Кольяно Габриэль Ландескуг Арттури Лехконен Джош Мэнсон Нико Штурм Хоккей

Капитан «Колорадо» поблагодарил руководство клуба за доверие после неудач. 

Клуб выиграл Кубок Стэнли, обыграв в финале «Тампу» (4-2, 2:1 в шестом матче). В трех предыдущих розыгрышах команда с тем же ядром лидеров неизменно вылетала во втором раунде. 

«Руководство поверило в нас, и мы выросли вместе. И даже когда мы три раза подряд вылетели во втором раунде, мы держались все вместе. 

Мы не пытались что-то резко изменить. Мы придерживались своего пути. Только добавили в состав несколько очень, очень, очень характерных ребят, которые просто хотели победить.

Они хотели сделать все возможное, чтобы победить, и они делали разницу», – сказал Габриэль Ландескуг

Перед дедлайном клуб выменял защитника Джоша Мэнсона, форвардов Арттури Лехконена, Эндрю Кольяно и Нико Штурма. 

Лехконен – 7-й игрок в истории с победными голами в финале Кубка Стэнли и раунде перед ним в одном плей-офф

Капитан чемпионов получил нашивку в 19 лет (раньше всех в НХЛ). Он делает важную работу и не привлекает лишнего внимания

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