Ландескуг о «Колорадо»: «Руководство поверило в нас, и мы выросли вместе. Добавили характерных ребят, которые хотели победить»

Капитан поблагодарил руководство клуба за доверие после неудач.

Клуб выиграл , обыграв в финале «Тампу» (4-2, 2:1 в шестом матче). В трех предыдущих розыгрышах команда с тем же ядром лидеров неизменно вылетала во втором раунде.

«Руководство поверило в нас, и мы выросли вместе. И даже когда мы три раза подряд вылетели во втором раунде, мы держались все вместе.

Мы не пытались что-то резко изменить. Мы придерживались своего пути. Только добавили в состав несколько очень, очень, очень характерных ребят, которые просто хотели победить.

Они хотели сделать все возможное, чтобы победить, и они делали разницу», – сказал .

Перед дедлайном клуб выменял защитника , форвардов Арттури Лехконена, и Нико Штурма.

Лехконен – 7-й игрок в истории с победными голами в финале Кубка Стэнли и раунде перед ним в одном плей-офф

Капитан чемпионов получил нашивку в 19 лет (раньше всех в НХЛ). Он делает важную работу и не привлекает лишнего внимания