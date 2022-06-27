Ландескуг о «Колорадо»: «Руководство поверило в нас, и мы выросли вместе. Добавили характерных ребят, которые хотели победить»

Капитан «Колорадо» поблагодарил руководство клуба за доверие после неудач.
Клуб выиграл Кубок Стэнли, обыграв в финале «Тампу» (4-2, 2:1 в шестом матче). В трех предыдущих розыгрышах команда с тем же ядром лидеров неизменно вылетала во втором раунде.
«Руководство поверило в нас, и мы выросли вместе. И даже когда мы три раза подряд вылетели во втором раунде, мы держались все вместе.
Мы не пытались что-то резко изменить. Мы придерживались своего пути. Только добавили в состав несколько очень, очень, очень характерных ребят, которые просто хотели победить.
Они хотели сделать все возможное, чтобы победить, и они делали разницу», – сказал Габриэль Ландескуг.
Перед дедлайном клуб выменял защитника Джоша Мэнсона, форвардов Арттури Лехконена, Эндрю Кольяно и Нико Штурма.
Лехконен – 7-й игрок в истории с победными голами в финале Кубка Стэнли и раунде перед ним в одном плей-офф
Капитан чемпионов получил нашивку в 19 лет (раньше всех в НХЛ). Он делает важную работу и не привлекает лишнего внимания