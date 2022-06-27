Макдэвид – 1-й за 20 лет лучший бомбардир плей-офф НХЛ, не сыгравший в финале

– 1-й за 20 лет лучший бомбардир плей-офф, не сыгравший в финале.

Капитан завершил плей-офф с 33 (10+23) очками в 16 матчах турнира. Второе место занял его партнер Леон Драйзайтль с 32 (7+25) баллами в 16 матчах.

Третье – обладатель «Конн Смайт Трофи» Кэйл Макар из «Колорадо» с 29 (8+21) очками в 20 играх.

«Ойлерс» вылетели в финале Западной конференции, проиграв будущему чемпиону (0-4).

В прошлый раз лучший бомбардир плей-офф не сыграл в финале в 2002 году. Это был из «Колорадо» с 27 (8+19) очками в 20 матчах.

«Эвс» тогда уступили в финале конференции будущему чемпиону «Детройту» (3-4), обыгравшему в финале «Каролину».

За последние 40 лет такое случалось еще дважды. В 1986 году лучшим бомбардиром стал из «Сент-Луиса» (в финале играли «Монреаль» и «Калгари»), в 1999 году – тот же Форсберг из (в финале играли «Даллас» и «Баффало»).