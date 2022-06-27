«Адмирал» подписал форварда Хлопотова на год. Он выиграл Кубок Петрова с «Рубином»

подписал форварда на год.

Клуб из Владивостока переподписал просмотровый контракт с 28-летним нападающим на односторонний сроком на один год.

Хлопотов не играл в с сезона-2018/19. В 135 матчах в регулярных чемпионатах за «Локомотив», «Атлант», ЦСКА, «Сибирь» и «Сочи» у него 18 (9+9) очков.

В минувшем сезоне форвард стал обладателем Кубка Петрова в составе «Рубина». В регулярном чемпионате набрал 35 (16+19) очков в 52 матчах

В 20 играх победного плей-офф добавил 7 (5+2) баллов, в том числе став автором решающей шайбы в финальной серии.