Экс-форвард «Торонто» и «Ванкувера» Ливо стал MVP плей-офф АХЛ. У него 15+14 в 18 матчах

Экс-форвард «Торонто» и «Ванкувера» Джош Ливо стал MVP плей-офф АХЛ.
Форвард «Чикаго Вулвс» (фарм-клуба «Каролины») набрал 29 (15+14) очков в 18 матчах победного плей-офф и получил приз Джека Батерфилда.
Его бомбардирский результат стал лучшим для розыгрышей Кубка Колдера за последние 14 лет.
29-летний Ливо в этом сезоне провел 7 матчей в регулярном чемпионате НХЛ за «Харрикейнс» и набрал 3 (1+2) очка.
В 54 матчах за «Вулвс» в регулярном чемпионате набрал 46 (22+24) очков.
Ранее он выступал в НХЛ за «Торонто», «Ванкувер» и «Калгари». В общей сложности провел в лиге 214 матчей и набрал 77 (38+39) очков.