Нестеров о Федорове: «С нуля зашел как тренер, взял команду и выиграл Кубок Гагарина. Шикарное впечатление от работы с ним»

поделился впечатлениями о работе с главным тренером ЦСКА Сергеем Федоровым.

– Сейчас после выигрыша Кубка Гагарина другие эмоции, чем после первой победы?

– Совершенно разные кубки. В 2019 году в финале выиграли 4-0 в серии, сейчас открылись с 1-3. Конечно, оба раза было приятно выигрывать. Но эмоции разные.

– И финал получился одним из лучших в истории КХЛ.

– Один раз в финале Кубка Гагарина уже отыгрывались с 1-3. Это было «Динамо» в 2012-м. Вот повторили. Раз в десять лет такое случается.

– Сергею Федорову заслуженно дали лучшего тренера сезона КХЛ?

– Заслуженно. Он с нуля как тренер зашел, взял команду и выиграл . Шикарное впечатление от работы с ним, один только позитив.

– У вас закончился контракт с ЦСКА. О новом идут переговоры?

– Даже не знаю. Все вопросы к агенту. Я отдыхаю, не интересуюсь этим моментом, – сказал защитник ЦСКА.