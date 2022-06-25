Ничушкин повторил рекорд «Колорадо» по числу голов за один финал Кубка Стэнли (4)

Теги Тампа-Бэй Кубок Стэнли Колорадо Алекс Тангуэй Джо Сакик НХЛ рекорды Валерий Ничушкин Хоккей

Валерий Ничушкин повторил рекорд «Колорадо» по голам за один финал Кубка Стэнли (4).

Россиянин отличился в пятом матче финала с «Тампой» (2:3, 3-2 в серии). 

На его счету стало 4 заброшенные шайбы в 5 матчах этой финальной серии при 6 (4+2) набранных очках.

Ничушкин повторил рекорд «Эвеланш» по числу голов в одном финале Кубка Стэнли.

В 2001 году по 4 шайбы в 7 матчах с «Нью-Джерси» (4-3) забросили Джо Сакик и Алекс Тангуэй. У Валерия будет шанс побить рекорд. 

Ничушкин набрал 1+1 в 5-м матче с «Тампой». У него 15 очков в 19 матчах плей-офф

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