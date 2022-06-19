Троц определится со своим будущим к 1 июля. Он общается с «Виннипегом», «Детройтом» и «Нэшвиллом» (Пьер Лебрюн)

определится со своим будущим к 1 июля.

Как сообщает инсайдер The Athletic Пьер Лебрюн, 59-летний специалист ведет переговоры с «Виннипегом», и своим бывшим клубом (насчет управленческой работы).

Ожидается, что Троц проведет еще одну встречу с «Джетс» на следующей неделе. Тренер родился и вырос в Манитобе – в городе Дофин, расположенном в 3,5 часах езды от Виннипега.

Что касается «Предаторс», то клуб недавно продлил контракт с главным тренером Джоном Хайнсом.

«Я думаю, что между клубом и Троцем всегда существовала некая договоренность, что однажды его снова могут пригласить на управленческую должность, если он этого захочет», – написал Лебрюн.

Троц был уволен из «Айлендерс» после невыхода команды в плей-офф в этом сезоне . Сообщалось, что он также входит в число кандидатов на пост тренера «Флориды».

Пивоварня из Виннипега пообещала Троцу пожизненное бесплатное пиво, если он возглавит «Джетс»