Троц определится со своим будущим к 1 июля. Он общается с «Виннипегом», «Детройтом» и «Нэшвиллом» (Пьер Лебрюн)

Барри Троц определится со своим будущим к 1 июля.
Как сообщает инсайдер The Athletic Пьер Лебрюн, 59-летний специалист ведет переговоры с «Виннипегом», «Детройтом» и своим бывшим клубом «Нэшвиллом» (насчет управленческой работы).
Ожидается, что Троц проведет еще одну встречу с «Джетс» на следующей неделе. Тренер родился и вырос в Манитобе – в городе Дофин, расположенном в 3,5 часах езды от Виннипега.
Что касается «Предаторс», то клуб недавно продлил контракт с главным тренером Джоном Хайнсом.
«Я думаю, что между клубом и Троцем всегда существовала некая договоренность, что однажды его снова могут пригласить на управленческую должность, если он этого захочет», – написал Лебрюн.
Троц был уволен из «Айлендерс» после невыхода команды в плей-офф в этом сезоне НХЛ. Сообщалось, что он также входит в число кандидатов на пост тренера «Флориды».
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