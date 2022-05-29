Фридман о будущем Троца: «Он дал понять командам, что не будет спешить с выбором»

не намерен спешить с выбором нового места работы.

«Насколько я понимаю, Троц дал понять командам, что не будет спешить с выбором.

Он не примет свое решение, пока не будет уверен, что оно станет правильным для него и его семьи», – сказал инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

59-летний специалист остался без работы после увольнения из «Айлендерс». Ранее он возглавлял «Нэшвилл» и «Вашингтон», с которым выиграл Кубок Стэнли в 2018 году. Троц дважды получал «Джек Адамс Эворд» – приз лучшему тренеру сезона.

Сообщалось, что тренер провел встречи с руководством «Филадельфии», , и . Еще одним претендентом на него может быть .