Фридман о будущем Троца: «Он дал понять командам, что не будет спешить с выбором»

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Барри Троц не намерен спешить с выбором нового места работы. 

«Насколько я понимаю, Троц дал понять командам, что не будет спешить с выбором.

Он не примет свое решение, пока не будет уверен, что оно станет правильным для него и его семьи», – сказал инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман. 

59-летний специалист остался без работы после увольнения из «Айлендерс». Ранее он возглавлял «Нэшвилл» и «Вашингтон», с которым выиграл Кубок Стэнли в 2018 году. Троц дважды получал «Джек Адамс Эворд» – приз лучшему тренеру сезона. 

Сообщалось, что тренер провел встречи с руководством «Филадельфии», «Детройта», «Вегаса» и «Виннипега». Еще одним претендентом на него может быть «Даллас».

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